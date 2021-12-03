МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с сентября 2022 года начать маркировку пива в спецупаковке, с декабря - остального пива, следует из проекта постановления правительства.

"Установить, что производители и импортеры наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку, с 1 сентября 2022 года, в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в иные виды упаковки, - с 1 декабря 2022 года", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, эксперимент по маркировке пива стартовал в России 1 апреля 2021 года. К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции.

Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.