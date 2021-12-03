Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с Москвой для безопасных поставок энергоносителей

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией, - сказал он интервью Латвийскому радио. - Я пытаюсь привлечь внимание моих коллег к этому вопросу, потому что если мы говорим о долгосрочном сотрудничестве с Россией, мы должны учитывать, что некоторые части Центральной Европы полностью зависят от России в области энергетики. И не стоит сотрясать свой собственный дом политическими заявлениями".