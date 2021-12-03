В России откроются три центра аддитивных технологий до конца 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Росатом откроет в России до конца декабря три центра аддитивных технологий (ЦАТ), в которых будут печататься изделия для атомной промышленности, авиации и медицины. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании "Русатом - Аддитивные технологии" (РусАт, единый отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом" по направлению "Аддитивные технологии") Михаил Турундаев.

На следующей неделе откроется ЦАТ в Сочи, в образовательном центре "Сириус". По словам Турундаева, это будет лаборатория аддитивных технологий, оснащенная парком из десяти печатающих пластиком принтеров, изготовленных на предприятиях ГК "Росатом". Эти принтеры будут работать по наиболее распространенной технологии FDM, по которой работает большинство настольных 3D-принтеров.

"Но это не просто детское устройство, чтобы делать детские игрушки. Такие устройства применяются на промышленных предприятиях для моделирования серьезных изделий. Это первоначальный этап для перехода на металл. Так что этот центр будет не только для образования, но и для наращивания компетенций и отработки технологий", - отметил Турундаев.

Еще один центр аддитивных технологий откроется в Новоуральске (Свердловская область). Это будет производственный центр, ориентированный на выполнение различных заказов на 3D-печать из металла. "Тут была задача очень конкретная - изготавливать изделия для атомной отрасли, для авиационной отрасли, для металлургической отрасли. <...> Там (в Свердловской области - прим. ТАСС) концентрация промышленности, которой нужно делать изделия аддитивным способом. В этом ЦАТ будут стоять три принтера, но мы предполагаем расширять парк по мере поступления заказов. <…> Мы посчитали: у нас уже заказов на изделия суммарно в несколько тонн, если переводить в вес. И мы сейчас исследуем трехмерные модели, которые дают наши клиенты, чтобы затем переводить их в аддитивный способ производства", - рассказал гендиректор РусАт.

До конца 2021 года ЦАТ с медицинским уклоном откроется в подмосковном Троицке на площадке АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" (предприятие Росатома). Там будут изготавливаться медицинские импланты для челюстно-лицевой хирургии. "Мы делаем его давно. Это непростая история, потому что там жестко стоят вопросы сертификации, связанные с медициной", - подчеркнул Турундаев, добавив, что принтеры для этих целей произведены специалистами ЦНИИТМАШ и будут печатать изделия из титана марки БТ6, который разрешается применять в медицине.