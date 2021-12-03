Путин поручил кабмину продлить субсидирование малому бизнесу комиссий банков за эквайринг

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России продлить до 1 июля 2022 года субсидирование малому бизнесу оплаты комиссий банков за пользование услугами эквайринга. Соответствующее поручение дано по итогам инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" и опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить продление до 1 июля 2022 года возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства в полном объеме за счет средств федерального бюджета сумм банковских комиссий, уплаченных этими субъектами за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России", - говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2021 года.