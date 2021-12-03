Россельхознадзор фиксирует рост числа фальсификации состава импортных кормов и витаминов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен многочисленными случаями фальсификации компонентного состава импортных кормовых добавок и витаминов для животных. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Выявляемые в ходе мониторинга многочисленные несоответствия заявленному составу в отношении количественного содержания витаминов, вызывают озабоченность Россельхознадзора и говорят о недостаточности контроля, проводимого на иностранных предприятиях и со стороны государственных компетентных органов", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что из-за отсутствия полноценной информации от компетентных ведомств зарубежных стран о проводимом мониторинге соответствия компонентного состава заявленному производителем на маркировке импортных кормовых добавок для животных, Россельхознадзор вынужден самостоятельно проводить дополнительные лабораторные исследования, в том числе на определение витаминного и ферментного состава для исключения ввоза фальсифицированной продукции.

"Такая фальсификация затрудняет формирование сбалансированного рациона, что приводит к негативным последствиям для организма животного. Гиповитаминоз и гипервитаминоз вызывают разнообразные нарушения обмена веществ в организме и приводят к развитию паталогических процессов: снижению привесов, нарушению функций размножения, поражению нервной и сосудисто-сердечной систем, нарушению аппетита и пищеварительных процессов, развитию атеросклероза и других", - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор обратил внимание производителей и импортеров кормовых добавок на необходимость обеспечения соответствия продукции заявленному составу.