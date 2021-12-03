Более 3,5 млн российских туристов посетили Анталью с начала года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 3,5 млн туристов из России посетили Анталью с января по ноябрь 2021 года, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе со ссылкой на данные управления культуры и туризма турецкой провинции.

"Наибольшее количество поездок туристов в туристическую столицу Турции за 11 месяцев 2021 года было совершено из России - 3 млн 543 тыс. 314 поездок, Украины - 1 млн 268 тыс. 362 поездки, Германии - 1 млн 223 тыс. 158 поездок, Польши - 412 тыс. 978 поездок", - сказала Ломидзе.

Всего за 11 месяцев 2021 года Анталью посетили более 8,8 млн туристов. Российский турпоток на этот турецкий курорт за 11 месяцев оказался на 143% больше, чем за тот же период 2020 года, но на 35,9% меньше, чем в январе - ноябре 2019 года, отметила она.

"Несмотря на сокращение количества в абсолютных цифрах, доля россиян среди всех иностранных туристов в Анталье в 2021 году превысила допандемийные значения. Так, если в январе - ноябре 2019 года российские туристы в Анталье занимали долю в 38,24% в общем объеме иностранного турпотока на этот турецкий курорт, то в эти же месяцы 2021 года - уже 39,82%", - рассказала эксперт.

Ранее Ломидзе сообщила, что более 5,5 млн россиян могут посетить Турцию по итогам 2021 года.