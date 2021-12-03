Борисов считает газомоторное топливо наиболее перспективным заменителем дизеля и бензина

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Газомоторное топливо является наиболее перспективным "зеленым" заменителем дизельного топлива и бензина, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании по развитию газомоторного рынка РФ.

"В настоящее время транспортная отрасль, в первую очередь автомобильная, находится на этапе глобального перехода на новые источники энергии: природный газ, электричество, водород. По совокупности факторов газомоторное топливо является наиболее перспективным заменителем дизельного топлива и бензина вследствие низкой себестоимости, а также по сравнению с другими видами зеленого топлива - затрат по переходу на него", - отметил Борисов.

По его словам, парк автомобилей в РФ, использующих газомоторное топливо, за три года увеличился с 93 тыс. до 227 тыс. машин. При этом количество объектов газозаправочной инфраструктуры выросло с 298 до 650 штук. "В России созданы все базовые условия для масштабного применения на автомобильном транспорте природного газа", - подчеркнул вице-премьер.

Рынок газомоторного топлива в России за три года увеличился более чем в полтора раза, заявил Борисов. "За последние три года рынок газомоторного топлива увеличился более чем в полтора раза. Продажа природного газа в качестве газомоторного топлива увеличилась с 560 млн куб. м до 1,3 млрд куб. м", - отметил он.