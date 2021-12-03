В РАН заявили, что выполнение экспертных функций требует увеличения финансирования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выполнение Российской академией наук (РАН) функций главного экспертного органа страны в сфере фундаментальных исследований требует кратного увеличения ее финансирования. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель профсоюза РАН Михаил Митрофанов.

"Если всерьез организовать процедуру научной экспертизы, для этого, конечно, нужны серьезные средства, и они тоже в разы превышают нынешний бюджет академии наук. Потому что нужно привлечение людей, организация, может быть, исследований, которые необходимы для уточнения результатов тех или иных экспертиз. То есть целевая работа, и РАН должно быть поддержана финансированием", - сказал Митрофанов.

После реформы 2013 года РАН функционирует как экспертный орган страны. Также за академией сохранен функционал по научно-методическому руководству научными учреждениями и академическими институтами.