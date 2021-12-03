Россия может подписать с Китаем меморандум о контроле безопасности рыбной продукции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. РФ может подписать с Китаем меморандум о контроле безопасности водных биоресурсов - отсутствии вируса COVID на поставляемой в КНР упакованной рыбной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россия готова к дополнительным шагам, как со стороны контрольных ведомств, так и самих производителей, которые позволят интенсифицировать торговлю. Одним из них может стать подписание меморандума, регламентирующего контроль за отсутствием РНК SARS-CoV-2 на упаковке российской рыбной продукции, отправляемой в Китай", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, 2 декабря в формате видеоконференции состоялись переговоры между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и начальником Бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания Главного таможенного управления КНР Би Кэсинем. По словам Савенкова, Россия заинтересована в скорейшем восстановлении прежних объемов торговли рыбной продукцией и прямых способов ее доставки в Китай. Этот вопрос имеет приоритетное значение и поднимается на переговорах самого высокого уровня, отметил он.

"Я хочу заверить вас в том, что жесткие профилактически меры, которые мы принимаем, полностью гарантируют отсутствие коронавирусной инфекции на всех этапах производства и транспортировки рыбной продукции, и все взятые ранее на себя обязательства мы выполняли и будем выполнять", - подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора.

Кроме того, как сообщили в Россельхознадзоре, планируется обновить сертификат здоровья. Вносимые в него изменения позволят расширить объем представляемой информации о безопасности водных биоресурсов, экспортируемых в КНР. Проект документа будет отправлен ГТУ КНР в ближайшее время.

Также повышению уровня прослеживаемости и эффективности контрольных процессов будет способствовать переход на электронные ветеринарные сертификаты. Россельхознадзором предложено интенсифицировать эту работу и завершить ее в возможно короткие сроки. Среди других мер, которые российская сторона предложила к рассмотрению, - определение конкретного перечня китайских портов, через которые могла бы возобновиться поставка рыбной продукции трюмными партиями.

О вводимых КНР правилах маркировки пищевой продукции

Одной из важных тем диалога также стали вступающие в силу с 1 января 2022 года новые требования Китая к импортируемой пищевой продукции.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обозначил обеспокоенности российских рыбопромышленников трудновыполнимыми правилами маркировки внешней и внутренней части упаковки продукции.

Были предложены различные варианты решения этого вопроса, касающиеся, в том числе ухода от бумажных документов в пользу электронных и отражения всей необходимой информации в новом проекте сертификата здоровья, отметили в Россельхознадзоре.