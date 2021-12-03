Власти НАО: развитие арктического туризма необходимо выделить в отдельный блок нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие туризма на арктических территориях регионов РФ необходимо выделить в отдельный блок нацпроекта. Об этом сообщила в пятницу заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Логвиненко в докладе в ходе XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Считаем, что продвижение арктического туризма необходимо выделить в отдельный блок в рамках национального проекта по аналогии - "Чистая страна" и "Чистая Арктика", - сказала Логвиненко.

Замгубернатора НАО также отметила, что ряд показателей нацпроекта "Туризм. Индустрия гостеприимства", разработанного Ростуризмом, имеют конкурсный характер и нацелены, в первую очередь, на крупные регионы и туристические объекты в России. "Это оставляет без должного внимания удаленные маленькие регионы со слаборазвитой туристской инфраструктурой, в частности Ненецкий автономный округ. Туризм в Арктике - особый вид туристской деятельности, который обусловлен экстремальными климатическими условиями, трудной логистикой, отсутствием развитой обеспеченной инфраструктуры, а общественный отклик на посещение Арктики - данная тенденция сталкивается с трудностями, так как арктические регионы являются одними из самых труднодоступных мест на Земле", - добавила она.

Логвиненко уверена, что для создания турпотока в арктические регионы необходима точечная федеральная поддержка, в частности создание дорог, аэропортов, в том числе в сельских населенных пунктах, рядом с которыми расположены туристические объекты, снижение визовых барьеров, а также комплексное развитие отраслевой программы арктического туризма.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсуждают экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.