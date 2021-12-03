Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,87-1,29%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу завершил торги в отрицательной зоне. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи просел на 0,87% - до 3913,06 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,29%, до 1668,26 пункта.

"Поддержку индексу перед выходными оказывают предстоящие переговоры президента России и США, которые могут привести к уменьшению геополитическую напряженности", - поясняют в "ВТБ мои инвестиции".

Доллар на 18:58 мск вырос на 0,27% - до 73,91 рубля, евро - на 0,06%, до 83,36 рубля.

Brent вернулась к уровню выше $70 за баррель после краткосрочной негативной реакции на вчерашнее решение ОПЕК+ сохранить согласованные ранее параметры увеличения добычи нефти.

"Днем инвесторы увидели и положительные предпосылки, а именно готовность участников картеля в зависимости от ситуации оперативно отреагировать и при необходимости перейти к корректировке объемов добычи", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По оценкам эксперта, на следующей неделе в случае отсутствия новых негативных факторов индекс Мосбиржи может сделать попытку закрепиться выше 4000 пунктов.

Корпоративный сектор

В лидерах роста в пятницу оказались акции "Энел России" (+2,52%), "Газпром нефти" (+2,12%), ПИК (+1,57%) и GDR "Русагро" (+1,51%). В лидерах снижения: GDR VK (-9,03%), Qiwi (-6,11%), ADR hh.ru (-3,16%) и "префы" "Татнефти" (-3,02%)

"Расписки VK (бывшая Mail.ru Group) в конце недели не устояли у достигнутых накануне локальных максимумов на фоне новостей о кадровых перестановках. СМИ сообщили, что новым главой компании после ухода Бориса Добродеева станет Владимир Кириенко, первый вице-президент Ростелекома", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.