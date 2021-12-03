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Главы Минэнерго России и ОАЭ обсудили перспективные проекты по водородной энергетике

Николай Шульгинов и Сухейль аль-Мазруи также рассмотрели итоги прошедших в ОАЭ саммита GMIS-2021 и нефтегазовой выставки ADIPEC-2021

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на встрече в Дубае обсудили действующие и перспективные совместные проекты по добыче углеводородов и в сфере водородной энергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

"Главы энергетических ведомств подчеркнули схожесть взглядов по климатической повестке, а также необходимость конкретизации планов работы в рамках рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики и входящей в ее состав подгруппы по водороду", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министры рассмотрели итоги прошедших в ОАЭ саммита GMIS-2021 (Глобальный саммит по производству и индустриализации) и нефтегазовой выставки ADIPEC-2021, в которых принимала активное участие российская делегация.

Теги
ОАЭРоссияШульгинов, Николай Григорьевич
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