Главы Минэнерго России и ОАЭ обсудили перспективные проекты по водородной энергетике

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на встрече в Дубае обсудили действующие и перспективные совместные проекты по добыче углеводородов и в сфере водородной энергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

"Главы энергетических ведомств подчеркнули схожесть взглядов по климатической повестке, а также необходимость конкретизации планов работы в рамках рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики и входящей в ее состав подгруппы по водороду", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министры рассмотрели итоги прошедших в ОАЭ саммита GMIS-2021 (Глобальный саммит по производству и индустриализации) и нефтегазовой выставки ADIPEC-2021, в которых принимала активное участие российская делегация.