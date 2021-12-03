Источник: квота на экспорт зерна из России с 15 февраля может составить 14 млн тонн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля может составить 14 млн тонн, из которых 9 млн тонн придется на пшеницу, сообщил ТАСС источник на зерновом рынке.

"14 млн тонн, из них 9 млн тонн - пшеница", - сказал он.

Планируется, что квота будет действовать до 30 июня 2022 года.

Как сообщил ТАСС председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, расчетные параметры, которые обсуждались с экспортерами, соответствуют ожиданиям и потребностям рынка. Однако, по его мнению, все зависит от объемов экспорта зерна в декабре. "Без них не будет финального решения", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня 2021 года в РФ была установлена вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. В 2022 году нововведением станет выделение отдельной квоты на пшеницу.