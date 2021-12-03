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Цена газа в Европе по итогам недели опустилась ниже $1050 за 1 тыс. куб. м

Общее снижение стоимости газа в Европе за день составило 5,7%
© AP Photo/Murad Sezer

ТАСС, 3 декабря. Цена газа в Европе по итогам торгов в пятницу опустилась ниже $1050 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов составила $1045 за 1 тыс. куб. м, или €89,45 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа в Европе за день составило 5,7%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за тыс. куб. м не является устойчивой.

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