{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оверчук обсудил с первым вице-премьером Киргизии перспективы экономического сотрудничества

Стороны также затронули вопросы проведения церемонии закрытия Перекрестного года России и Киргизии в Бишкеке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Арзыбек Кожошев обсудили на встрече перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте правительства РФ.

"Стороны обсудили перспективы развития российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, в том числе взаимодействие в налоговой, гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.

Оверчук и Кожошев также затронули вопросы проведения церемонии закрытия Перекрестного года России и Киргизии в Бишкеке и ход организации очередного заседания межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству".

Кроме того, "в рамках встречи на площадке Федеральной налоговой службы РФ киргизская сторона ознакомилась с методологией налогового администрирования, применяемой ФНС".

Теги
КиргизияРоссияОверчук, Алексей Логвинович
Власти Молдавии заявили, что больше не допустят задолженности "Газпрому"
Часть расчетов за ноябрь уже направлены компании досрочно, отметил министр инфраструктуры Андрей Спыну
Читать полностью