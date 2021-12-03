Оверчук обсудил с первым вице-премьером Киргизии перспективы экономического сотрудничества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Арзыбек Кожошев обсудили на встрече перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте правительства РФ.

"Стороны обсудили перспективы развития российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, в том числе взаимодействие в налоговой, гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.

Оверчук и Кожошев также затронули вопросы проведения церемонии закрытия Перекрестного года России и Киргизии в Бишкеке и ход организации очередного заседания межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству".

Кроме того, "в рамках встречи на площадке Федеральной налоговой службы РФ киргизская сторона ознакомилась с методологией налогового администрирования, применяемой ФНС".