Белый дом обеспокоен угрозой от коммерческих шпионских программ

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская администрация обеспокоена угрозой, которую представляют для чиновников США коммерческие шпионские программы. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщения о взломе устройств iPhone сотрудников Госдепартамента с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group.

"Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьезную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США", - сказала она.

По ее словам, по этой причине власти США "активизировали усилия в масштабах всего правительства, направленные на противостояние и ограничение масштабов распространения этих коммерческих инструментов для проведения хакерских операций".

Прим этом Псаки не стала комментировать непосредственно инцидент с сотрудниками Госдепартамента, о котором шла речь.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило о том, что устройства iPhone по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. При этом атаки были совершены при помощи программного обеспечения, разработанного NSO Group. По данным агентства, это самый крупный из известных случаев взлома устройств американских чиновников при помощи технологий данной компании.

В конце ноября корпорация Apple подала иск в отношении компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями устройств Apple при помощи шпионского программного обеспечения.