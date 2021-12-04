Рейсы в Казань, Калининград и Сочи из аэропорта в Тамбове планируют открыть в 2022 году

ТАСС, 4 декабря. Прямые авиарейсы из аэропорта Тамбов в Казань, Калининград и Сочи планируется открыть в 2022 году, билеты будут продаваться по фиксированным ценам. Расширение географии полетов, положительно, скажется туристический привлекательности региона, сообщил в субботу врио губернатора региона Максим Егоров на своей странице в Instagram.

"Аэропорт Тамбов расширяет географию полетов. Уже с нового года помимо привычных рейсов в Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург будут возобновлены полеты в Сочи. А также осваиваем новые маршруты в Казань и Калининград. Увеличим частоту рейсов в Москву", - сообщил Егоров.

Он отметил, что билеты можно будет приобрести по фиксированным ценам. "Уверен, что расширение географии полетов скажется на привлекательности Тамбовской области для развития внутреннего туризма", - добавил Егоров.

Как сообщалось, в ноябре аэропорт Тамбов принял в понедельник первый в этом году рейс из Москвы, авиасообщение с которой было прекращено с января из-за низкого пассажиропотока и нерентабельности перелетов. В летний сезон также выполняются перелеты в Сочи, Анапу и Симферополь.