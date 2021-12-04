Урожай сахарной свеклы на Ставрополье увеличился более чем двое в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Урожай сахарной свеклы на Ставрополье составил почти 1,8 млн тонн в 2021 году, сообщил в субботу губернатор края Владимир Владимиров. Показатель более чем в два раза превышает уровень 2020 года.

"В крае завершается уборка сахарной свеклы. Собрано почти 1,8 млн тонн при средней урожайности больше 600 центнеров с гектара. Это гораздо выше результата прошлого года. Следующий этап - переработка корнеплодов. Собранная свекла отправляется на завод в Изобильненском округе, где из нее сделают сахар", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В 2020 году урожай сахарной свеклы из-за неблагоприятной погоды снизился по всей России. На Ставрополье он составлял 865 тыс. тонн, в регионе в 2021 году были увеличены посевные площади под новый урожай. "В Ставропольском крае производством сахарной свеклы занимается более 30 хозяйств на территории пяти округов. В текущем году они посеяли 30,6 тыс. га культуры против 26 тыс. га в минувшем 2020 году", - сообщается на странице краевого Минсельхоза в Instagram.

Ставропольские производители сахарной свеклы направляют сырье на переработку на завод в город Изобильный и в соседние регионы. Регион экспортировал в 2020 году 41,8 тыс. тонн сахара, что в 1,3 раза больше уровня предыдущего года.