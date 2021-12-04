НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкария получит 430 млн рублей на ремонт сельских дорог в 2022 году, сообщил в субботу глава региона Казбек Коков в своем Instagram.

"Благодаря "народной программе" "Единой России", которая уже реализуется, в закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, принятом на прошлой неделе Госдумой, включены значимые для нашего региона социальные проекты. <...> Проект федерального бюджета России предусматривает выделение Кабардино-Балкарии дополнительных средств в объеме свыше 6 млрд рублей, из них более двух будут направлены на создание новых школьных мест. Кроме того, по программе "Сельские дороги" получим 430 млн рублей, по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" - 230 млн, на выравнивание бюджета республики заложено 15,4 млрд рублей, на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы около 800 млн", - написал Коков.

Средства пойдут и на строительство современного онкологического диспансера, нового здания Первой нальчикской городской поликлиники, Дворца творчества молодежи (ранее Дворец театров), а также на обновление канализационных сетей и строительство очистных сооружений, создание инженерной инфраструктуры в районах жилой застройки Нальчика, уточнил Коков.

В пресс-службе главы и правительства республики сообщили журналистам, что Казбека Кокова на заключительном этапе ХХ съезда "Единой России" избрали в высший совет партии, двух представителей от Кабардино-Балкарии избрали в генеральный совет партии, это депутаты Госдумы Заур Геккиев и Адальби Шхагошев.

"Все проекты "народной программы" партии "Единая Россия" направлены на улучшение качества жизни нашего населения. Главный посыл сегодняшнего обращения президента России Владимира Путина - это действие, развитие и единство в интересах народа, нашего отечества", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.