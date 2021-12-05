Объем прямых инвестиций австрийских компаний в Москве вырос более чем на $200 млн за год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций от австрийского бизнеса в Москве составляет $3,4 млрд, за год этот показатель увеличился более чем на $200 млн. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва сохраняет позиции инвестиционно привлекательного мегаполиса. Одним из крупных зарубежных инвесторов российской столицы остается австрийский бизнес. По данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4% от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву - $3,4 млрд. За год их объем увеличился более чем на $200 млн", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что австрийские компании ведут на территории Москвы коммерческую и инвестиционную деятельность. Так, крупный строительный концерн Европы и фармацевтический холдинг имеют свои представительства в столице, также открыта штаб-квартира дочерней компании крупной австрийской банковской группы. В городе работают австрийские торговые компании, поставщики интеллектуальных транспортных систем и медицинских изделий.

Австрия является перспективным рынком для столичных производителей. Экспорт из Москвы в Австрию с января по сентябрь 2021 года увеличился на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $1,8 млрд. Импорт из Австрии в столицу России за первые девять месяцев этого года составил $935,5 млн, превысив прошлогодние показатели на 19,4%.

"Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, например, концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие госзакупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям гарантированный сбыт продукции и многолетнюю загрузку мощностей", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся в материале.