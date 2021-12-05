Мезенцев: макроэкономическая политика России и Белоруссии будет проводиться согласованно

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. РФ и Белоруссия будут проводить макроэкономическую политику согласованно, с учетом достигнутых в рамках Союзного государства договоренностей. Об этом в воскресенье заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на Кубке Союзного государства по самбо, прошедшем на "Сириус-Арене".

"Мы с особым вниманием относимся к договоренностям о том, что макроэкономическая политика двух государств будет проводиться согласованно, как и определение алгоритмов и ориентиров по поддержке людей в социальной сфере: людей, работающих на предприятиях, матерей, семей с детьми, пенсионеров. Все это настолько значимо и масштабно, что на этом этапе, определенном до 2024 года, нам важно все это в полном объеме освоить, отработать, принять до 400 законодательных и нормативных актов", - сказал собеседник агентства.

Мезенцев подчеркнул, что решение Высшего государственного совета, а также решения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко об утверждении 28 союзных программ, определяющих принципиально иной уровень экономической интеграции, являются тем самым шагом, который позволяет двум странам становиться совместно конкурентоспособными, формировать единую промышленную политику, политику в сфере АПК, добиваться ухода от ненужной конкуренции. "Мы сегодня говорим о формировании единых подходов в работе таможенных органов, сближении практик и учете мнений центральных банков", - добавил государственный секретарь Союзного государства.

Президенты Путин и Лукашенко 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Документы подготовлены для экономической интеграции двух стран в рамках Союзного государства. 28 интеграционных отраслевых программ направлены на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.