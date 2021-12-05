На Хайнане прошла первая Китайская выставка импортных спортивных товаров и оборудования

ХАЙКОУ /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Первая Китайская выставка импортных спортивных товаров и оборудования состоялась в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) 3-5 декабря. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Трехдневная выставка проходила в Международном конгрессно-выставочном центре города с участием восьми международных групп экспонентов и более 300 компаний как из Китая, так и из других стран и регионов мира. Это первая подобная выставка на Хайнане, посвященная импортным товарам и оборудованию для спорта.

"Поскольку высококачественное развитие спорта зависит от поставок передовых спортивных товаров, оборудования и технологий, а также популяризации спортивной культуры, эта выставка вместе с Хайнаньским олимпийским научно-техническим форумом будет способствовать продвижению зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году", - говорится в поздравительном обращении к участникам и организаторам выставки от вице-президента Международного олимпийского комитета и члена оргкомитета Олимпиады в Пекине 2022 года Юй Цзайцина.

Общая площадь экспозиции выставки составила 37 тыс. квадратных метров. В павильонах был представлен широкий выбор спортивной продукции и оборудования как зарубежных, так и совместных китайско-иностранных брендов. Благодаря политике беспошлинной торговли на Хайнане посетители выставки получили возможность приобрести представленные товары по программе duty free в самом выставочном комплексе.