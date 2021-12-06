Участников сговора на торгах по нацпроекту в Приморье оштрафовали на 30,6 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы в Приморье оштрафовало две компании, участвовавшие в сговоре на торгах по ремонту дорог во Владивостоке по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 30,6 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Приморское УФАС России оштрафовало оставшихся участников сговора на торгах по ремонту дорог Владивостока в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 12 626 680 рублей и 17 963 360 рублей соответственно. Ранее ведомством были рассмотрены пять муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808 717 961,6 рублей. Компании, которые планировали принять участие в аукционах, пришли к устному соглашению о том, кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате сговора заключили контракты с минимальным снижением цены. Участники фактически отказались от конкурентной борьбы, что не позволило сократить расходы бюджета. Приморское УФАС России признало участников картельного сговора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и назначило наказание в виде штрафа. В отношении участников картельного сговора правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 178 Уголовного кодекса РФ "Ограничение конкуренции".

Ранее по делу наложили штрафы на две компании в размере 21 847 640 рублей и 11 667 924 рублей.