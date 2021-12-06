Меры поддержки сохранили в пандемию свыше 20 тыс. рабочих мест в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Введенные в Хабаровском крае меры поддержки бизнеса в условиях пандемии позволили сохранить свыше 20 тыс. рабочих мест. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"План по восстановлению экономики, принятый в январе, работает. В целом занятость сохранилась во всех отраслях. Благодаря краевой и федеральной поддержке удалось сберечь более 20 тыс. рабочих мест. Поэтому продолжаем помогать бизнесу. Но только его ответственным представителям. При условии отсутствия протоколов об административных правонарушениях в соблюдении санитарных норм и вакцинации персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - приводятся в сообщении слова губернатора края Михаила Дегтярева, который провел совещание по итогам социально-экономического развития региона и его инвестиционной динамике.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова отметила на совещании, что экономика края демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на действующие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Ключевых результатов удалось достичь благодаря реализации плана по восстановлению доходов и занятости, включающего в себя 200 мер поддержки, подписанного губернатором края в начале года.

В зоне особого внимания - малый бизнес, представители которого попали под ограничения, введенные в том числе и по поручению президента России. Речь идет прежде всего о наиболее пострадавших 8,5 тыс. субъектах малого предпринимательства: организациях и учреждениях спорта и досуга, образования, торговли, общепита и гостиничного сервиса.

В регионе развернута обширная система антикризисных мер помощи, говорится в сообщении. Среди них и новый закон Хабаровского края о понижающем коэффициенте по патентной системе налогообложения на 2022 год. При этом положительный эффект, по словам пресс-службы администрации, продемонстрировали расширенный кредит ФОТ 3.0 и субсидия на нерабочие дни, предложенные федеральным правительством. За получением ФОТ в регионе обратились свыше 170 коммерсантов. В результате удалось сохранить почти 3 тыс. рабочих мест. Субсидиарную поддержку оказали почти 3 тыс. получателей, что позволило избежать сокращения 17,3 тыс. сотрудников.

Ситуация с COVID

В Хабаровском крае сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Ввели ограничения, с середины ноября стали требовать наличие QR-кода, справки вакцинированного или переболевшего, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов, при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв. м. Эти же документы требуются при посещении учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, предприятий общественного питания, спортивных объектов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С 1 декабря в регионе ввели требования предъявления QR-кодов на внутренних перелетах. Соответствующий документ теперь запрашивается и при входе в здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, другие учреждения.