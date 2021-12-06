Эксперты допустили возможное появление ESG-стандарта для малого бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стандарт ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) со временем может появиться для российских компаний из сектора малого и среднего предпринимательства, драйвером к этому послужат требования потребителей и контрагентов. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты и представители бизнес-сообщества.

ESG - это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Тренд на развитие ESG-факторов в последние десятилетия наметился в европейских странах, а последние годы становится все более актуальным для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.

В России по инициативе "Сбера" создан Национальный ESG-альянс. К нему присоединились 28 крупнейших компаний, объем которых составляет более 10% от российского ВВП. Как пояснил глава Сбербанка Герман Греф, альянс, в частности, создан для формирования ESG-повестки в стране, нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, а также для формирования нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии.

Путь к ESG

Малые и средние российские компании пока находятся в стороне от этого тренда, подчеркнул руководитель экспертного центра ESG-трансформации "Деловой России" Андрей Черногоров. "Инициатором перехода к устойчивому развитию для них могут стать заказчики их товаров и услуг, банки, предлагающие более выгодные условия ESG-компаниям и прочее. Увеличить число средних и малых компаний с высоким ESG-статусом мог бы национальный стандарт ESG для МСП. Он должен включать в себя как стандарт раскрытия нефинансовой отчетности, так и стандарт деятельности компаний и их оценки", - считает он.

Стандарт должен быть таким, чтобы по нему компании могли оценить себя самостоятельно, отметил Черногоров. По его словам, возможность оценки также должна быть у контрагентов и специальных лиц - компаний, занимающихся ESG-сертификацией. "ESG-принципы не зависят от размера компании. Быть ESG, соответствовать критериями и разделять эти принципы могут все. Однако так исторически сложилось, что запрос на оценку компаний по ESG-факторам исходит от ответственных инвесторов и акционеров, либо других заинтересованных лиц - сотрудников, профсоюзов, местных сообществ, органов исполнительной власти, неправительственных организаций. И такие запросы чаще всего обращены к крупному бизнесу", - уточнил Черногоров.

Председатель комитета "Опоры России" по теплоэнергетике Александр Павленко считает, что появление в России ESG-стандарта для предприятий из сектора малого и среднего бизнеса - дело времени. "Скорее всего, рано или поздно придем к этому. Вероятнее всего, это будет какой-то лайт-стандарт, потому что малый бизнес отличается от крупного бизнеса тем, что он, в принципе, очень разный. Крайне сложно одновременно сравнивать бизнес, который эксплуатирует небольшие котельные с пищевыми предприятиями или с предприятиями, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию", - отметил он.

По мнению Павленко, драйвером ESG-повестки являются банки. Впоследствии они будут создавать достаточно жесткие условия для выдачи кредитов, предположил он. "Безусловно, банки будут требовать от крупных компаний соответствовать ESG-требованиям. А в перечне ESG-требований будет выстраивание потребительских цепочек. То есть, крупные компании будут вынуждены транслировать аналогичные требования малому и среднему бизнесу", - сказал он.

С Павленко согласен замдиректора Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Владимир Дробышевский. "Россия глубоко интегрирована в мировую экономическую модель, и внедрение стандарта ESG, постепенно расширяющегося в сторону небольших компаний, прогнозируемо", - сказал он.

Малый бизнес разберется сам

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что предпринимателям, внедряющим ESG, понадобятся меры поддержки. "Протокол продолжает развиваться и усложняться, более того, в России пока нет инфраструктуры для реализации некоторых предусмотренных в нем процессов. Полагаю, что на начальном этапе бизнесу по этому направлению необходима реальная поддержка государства, в том числе - финансовая, законодательная и экспертная", - сказал он, подчеркнув, что протокол ESG практически стал частью международного права.

Вместе с тем Титов опасается навязывания бизнесу принципов ESG. "Попытка внедрить эти принципы авторитарными палочным методами, что на "нашей почве" будет означать стремление бюрократии придумать себе новый фронт работ, который для бизнеса будет иметь только отрицательные последствия, вопреки благим намерениям нового стандарта", - сказал он.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член Партии роста (город Новосибирск) Наталия Кошелева не считает необходимым ESG-стандарт для МСП. Она отметила, что "бизнес сам разберется, на что стоит сделать упор в этом направлении". "О ESG говорят как о целях устойчивого развития [ЦУР, приняты государствами - членами ООН в 2015 году], трех из 17. На мой взгляд, ЦУР актуален для современных компаний, которые нацелены работать долговременно и успешно", - сказала Кошелева.

Затраты на внедрение ESG-принципов "в большей степени оправданы", полагает она. Стратегия развития бизнеса, основанная на ЦУР, будет полезна как обществу, так и самим компаниям, подчеркнула она. "Речь идет не только о крупном бизнесе. Если предприниматель имеет амбиции, планы выйти на международные рынки, и даже просто иметь конкурентное преимущество, то важно задуматься о выборе правильного пути. Ведь при прочих равных, выбор инвестора, партнера будет сделан в пользу компаний, которые в работе используют принципы ЦУР, работают по ESG-повестке", - считает Кошелева.