Более 17 млрд рублей направили в Москве на финансовую поддержку малого бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Малый и средний бизнес столицы с начала года получил поддержку от правительства Москвы на сумму свыше 17 млрд рублей. Она включает в себя прямые выплаты и предоставленные поручительства по кредитам, сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Более 17 млрд рублей выделил город малому и среднему бизнесу с начала года. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тыс. столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тыс. организаций. Общий объем поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 год, превысил 34 млрд рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Большую часть суммы - свыше 13 из 17 млрд рублей - составили поручительства города по кредитам предпринимателей. Они помогли компаниям привлечь финансирование общим объемом 27,3 млрд рублей.

Еще более 2,5 млрд рублей выделили на субсидии и гранты. Всего уже одобрели 2,6 тыс. заявок. С помощью этих средств можно возместить затраты на коммунальные услуги и обучение персонала, продвижение продукции, покупку и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам и другие виды расходов.

Еще 278 млн рублей город выделил работодателям, которые к 15 августа подали через личный кабинет на mos.ru сведения о вакцинации не менее 60% персонала, на соблюдение ограничительных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Сумма помощи для предприятий составляет 15 тыс. рублей на компанию и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника, а для ИП без сотрудников - 21,5 тыс. рублей. Заявки принимали до 15 ноября, выплаты получат более 2,7 тыс. компаний. Рассмотрение заявок еще продолжается.

Кроме того, город выделил субсидии на размещение рекламы в сервисах "Яндекса" более чем 13 тыс. предпринимателей. В течение двух месяцев они размещали рекламу в интернете со скидкой 90%. Прием заявок на этот вид поддержки завершился 31 октября.

Новые программы

Также в поддержку бизнеса входит субсидирование до 8% ставки по кредитам. С начала года почти 10 тыс. московских компаний привлекли финансирование на сумму свыше 60 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования. Конечная ставка с учетом городской поддержки составляет от 3 до 7% годовых. Подать заявку на получение кредита на льготных условиях можно в любом из банков - партнеров программы.

Кроме того, по данным портала, 16 ноября правительство Москвы утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих бизнесменов. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в столице меньше года назад, город будет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки ЦБ РФ) по кредиту до 5 млн рублей. Сейчас идет отбор банков-партнеров для участия в программе. Начать прием заявок запланировано в декабре.

"5 млрд рублей для поддержки бизнеса в 2021 году были выделены дополнительно. Они направлены на льготное кредитование с акцентом на приоритетные отрасли и выплаты за соблюдение санитарных мер. Финансирование этих программ еще не завершено - заявки по ним продолжают рассматриваться", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует портал.

Сейчас продолжается прием заявок на финансовую поддержку для кафе и ресторанов, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа через личный кабинет на mos.ru. Они смогут возместить 100% затрат на коммунальные услуги за третий квартал 2021 года. Документы на этот вид поддержки можно подать до 29 декабря. Кроме того, до 10 декабря идет прием обращений от создателей некоммерческих анимационных фильмов, успешно представляющих столицу на российских и международных фестивалях. Они могут получить гранты в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Подать заявки на все виды финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.