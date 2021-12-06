Строительство объектов к молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске отстает от графика

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство ледовой арены (ЛДС) и станции метро "Спортивная" в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года ведется с отставанием от графика, сообщили в понедельник в аппарате полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"В настоящее время на объекте (ЛДС - прим. ТАСС) ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем <...> Срок завершения строительства - сентябрь 2022 года. По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день строительные работы осуществляются с отставанием от графика", - говорится в сообщении.

В аппарате полпреда добавили, что строительство станции метро "Спортивная", которая возводится в целях повышения транспортной доступности ледовой арены на левом берегу Новосибирска, ведется с незначительным отклонением от графика. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

"Полномочный представитель подчеркнул: необходим график работ, который позволит наверстать отставание и закончить строительство арены в установленные сроки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею", - отметили в его аппарате.

В августе при посещении Новосибирска вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил властям региона ликвидировать отставание в графике строительства ледовой арены. В октябре количество рабочих было увеличено до 700. Министр строительства региона Иван Шмидт отмечал, что в целом необходимо привлечь до 1,2 тыс. человек для работы на стройплощадке.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.