Исследование: на рынке труда Северного Кавказа растет конкуренция за персонал

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число соискателей на вакансии, связанных с персоналом, в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) снижается. Самыми дефицитными на данный момент являются рабочие кадры, сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Одна из главных тенденций рынка труда последнего года, которую мы видим также на примере Северо-Кавказского федерального округа, - повышение конкуренции за персонал. Сейчас на одну вакансию в среднем претендуют четыре соискателя (4,4 резюме на вакансию, согласно hh.индексу). Тогда как еще год назад за одну вакансию в среднем по СКФО конкурировали семь кандидатов (6,9 резюме на вакансию)", - говорится в сообщении. HH.индекс - это отношение количества открытых резюме к вакансиям, показывает дефицитность специалистов.

При этом, как отмечается, оптимальным соотношением является 4-5 резюме на вакансию. В этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за рабочие места.

Есть несколько профобалстей, связанных с персоналом, в том числе "рабочий персонал", "административный персонал", "домашний персонал" и другие. Согласно представленным данным, самые дефицитные специалисты в СКФО - это рабочий персонал (меньше одного кандидата на место). Кроме того, меньше трех резюме на вакансию в таких сферах как "закупки", "ИТ, интернет, телеком", "продажи", "сельское хозяйство и производство", "медицина, фармацевтика", а также "строительство, недвижимость" и "транспорт, логистика".

А наименее дефицитными в регионах Северного Кавказа являются юристы с 7,8 кандидатов на одну вакансию, высший менеджмент (7,7) и специалисты в области добычи сырья (7,5).

Ранее сообщалось, что самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа в октябре превысила 50 тыс. рублей, средняя зарплата - 39 тыс. рублей. При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "добыча сырья" - 50,4 тыс. рублей, "высший менеджмент" - 48,2 тыс. рублей и "строительство, недвижимость" - 46,4 тыс. рублей.