Счетная палата вновь проведет внешний аудит ЮНИДО в 2022-2023 годах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ получила мандат на проведение внешнего аудита ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в 2022-2023 годах. Ранее ведомство провело аудит ЮНИДО за 2020 год, сообщила в понедельник пресс-служба Счетной палаты.

"Счетная палата Российской Федерации выбрана на роль внешнего ревизора ЮНИДО на 2022-2023 год. На Генеральной конференции ООН по промышленному развитию страны - участницы большинством голосов поддержали кандидатуру Алексея Кудрина. В конкурсе участвовали четыре претендента, но команде Счетной палаты удалось одержать уверенную победу", - отмечается в сообщении.

Директор департамента финансового аудита Счетной палаты Елена Бойцова подчеркнула, что продление мандата на внешний аудит стало результатом большой работы, проделанной в 2020-2021 годах.

"Результаты аудита 2020 года, представленные нашей командой, были высоко оценены как руководством самой организации, так и многими странами-участницами", - приводит пресс-служба ведомства ее слова.

Летом 2021 года Счетная палата представила результаты аудита ЮНИДО за 2020 год, в ходе которого были выявлены критические зоны в сфере ее кибербезопасности. Для Счетной палаты это был первый в истории аудит международной организации.