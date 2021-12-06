Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении 80 новых позиций в перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.

"В обновленный перечень вошли перспективные технологии, которые могут применяться в самых разных сферах. Например, при производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при создании литийионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что механизм специального инвестиционного контракта был запущен в конце 2020 года. Он позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств, в том числе для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.