Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,15%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной сессии открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,15%, до 3919,1 пункта, индекса РТС - на 0,56%, до 1677,57 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3932,95 пункта (+0,5%), индекс РТС - на уровне 1681,24 пункта (+0,79%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,86%, до $71,18 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 2,44% и торгуется на уровне $67,88 за баррель.