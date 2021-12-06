Московский молокозавод начал производить соки для молочных кухонь

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Производство соков для молочных кухонь Москвы началось по офсетному контракту со столичным правительством на Лианозовском молочном комбинате. В общей сложности компания, в состав которой входят два столичных молокозавода, вложит в расширение производства более 2 млрд рублей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 млрд рублей. До конца 2029 года город будет закупать соки различных наименований, а также детское питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Компания и правительство города заключили офсетный контракт в 2020 году. Финансовые вложения в запуск нового оборудования составили более 500 миллионов рублей. Помимо офсетного контракта, активной модернизации предприятия способствует статус промышленного комплекса города Москвы. Компания получила его в 2015 году. Статус обеспечивает существенные налоговые льготы и позволяет направлять дополнительные финансовые средства на развитие.

На портале отмечается, что с 2017 года город заключил пять офсетных контрактов, в рамках которых Москва уже получает либо в скором времени начнет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания. В рамках трех договоренностей город будет обеспечен препаратами для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний. Совокупный объем частных инвестиций по ним - почти 10 миллиардов рублей.

Офсетные контракты - это инструмент государственно-частного партнерства. С одной стороны, он позволяет обеспечить город необходимой продукцией и привлечь в его экономику инвестиции, с другой - дает предприятию гарантированный спрос на товары.