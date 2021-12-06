Объем промышленного производства в Москве за 10 месяцев вырос более чем на четверть

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на четверть за январь - октябрь по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента промышленной и инвестиционной политики.

"За десять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы вырос на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В лидерах по динамике производство машин и оборудования - выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности - производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Также высокую динамику показало производство электрического оборудования - рост за указанный период составил 83%, обработка древесины и производство изделий из дерева - объемы увеличились на 73,5%. Это связано с повышенным спросом на отделочные материалы: напольные и настенные деревянные покрытия, а также межкомнатные двери и паркетную доску. Не останавливается рост производства бумаги и бумажных изделий - сегмент увеличился на 73,3% из-за смещения объемов реализации продукции в сегмент онлайн-торговли, а также использования картонной упаковки вместо пластиковой.

"Производство прочих готовых изделий - сюда входят, например, медицинские инструменты и оборудование - за 10 месяцев выросло на 71,4%. На 34,5% увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за счет препаратов для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, а также противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.