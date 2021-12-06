Янтарный комбинат начал поставки сырья участникам отраслевого кластера в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) первые поставил первые 5 тонн янтарного сырья участникам отраслевого кластера в Калининградской области. Главное условие поставок - переработка янтаря в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба комбината.

"Поставка на сумму 41 млн рублей произведена в рамках подписанного в текущем году договора. Контракт, заключенный впервые между Калининградским янтарным комбинатом и Кластером янтарной промышленности, предусматривает поставку 25 тонн янтарного сырья ежемесячными партиями по 5 тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Объем поставки участники кластера сами определили как достаточный. При необходимости комбинат может увеличить их кратно, отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин. "Комбинат может поставлять местным переработчикам в разы больше. <...> Предполагается, что договор с кластером будет подписываться ежегодно, и в перспективе объем контракта может быть увеличен", - сказал он.

По словам гендиректор Ассоциации "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" Антона Федосова, договор о поставках сырья между комбинатом и ассоциацией создает базовые условия для развития всей янтарной отрасли. "Добросовестные предприятия, входящие в кластер, благодаря договору имеют возможность осуществлять свою работу в плановом режиме и производить готовую продукцию, в том числе и на экспорт, а также работать с торговыми сетями, для которых сроки и долгосрочность поставок имеют огромное значение", - приводит его слова пресс-служба.

Договор между Калининградским янтарным комбинатом и Ассоциацией "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" был подписан 22 июля 2021 года. Сумма контракта - 205,2 млн рублей. В составе каждой партии сырца содержится поделочный янтарь весом от 5 до 100 граммов, а также янтарь мелких фракций. Сырец разных сортов и размеров используется компаниями кластера при изготовлении ювелирной и сувенирной продукции.

Об участниках контракта

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В текущем году предприятие досрочно выполнило план по добыче янтаря в 450 тонн 25 октября - на два месяца раньше срока. В 2020 году комбинат добыл 525 тонн янтаря, что стало историческим рекорд по объемам промысла на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года.

Янтарный кластер в 2019 году вошел в перечень промышленных кластеров Минпромторга РФ. В состав объединения входит почти 40 участников - предприятия, профильные образовательные заведения, музеи, банковские организации, институты поддержки бизнеса, отраслевая саморегулируемая организация. По данным областных властей, на предприятиях кластера занято порядка 2 тыс. человек.