Мэр IT-города сообщил о возможном появлении аутлет-деревни в Иннополисе в течение двух лет

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Проект аутлет-деревни в Иннополисе может быть реализован в течение ближайших двух лет. Об этом ТАСС сообщил в понедельник мэр татарстанского IT-города Руслан Шагалеев.

"Есть проект по аутлет-деревне. Фактически это зона, где будут находиться магазины, бутики. <…> Я думаю, что есть желание у инвесторов", - сказал Шагалеев. По его словам, аутлет-деревня может появиться в Иннополисе в ближайшие два года.

"Инвестиционная привлекательность города развивается нелинейно. В последний год мы замечаем, что на нас большее внимание обращают девелоперы и бизнес. И уже не малый и средний, а тот, кто готов инвестировать достаточно весомые капитальные средства, чтобы здесь строить", - сказал мэр.

Он отметил, что это связано с хорошей покупательной способностью жителей города. "И мы растем. И мы понимаем, каким образом мы можем наши почти 5 тыс. жителей кратно увеличивать без потери качества отдачи этих жителей в экономику города, республики, страны", - сказал Шагалеев.

Идея строительства аутлет-деревни была представлена руководству Татарстана в октябре 2020 года в рамках проекта дальнейшего развития Иннополиса. В частности, были представлены проекты новых жилых кварталов, офисов и научно-производственных центров. Также архитекторы предложили увеличить площадь торговых помещений и развлекательных площадок.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.