Вклад сегментов Рунета в экономику России в 2021 году может превысить 8,5 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вклад основных сегментов Рунета в российскую экономику по итогам 2021 года составит 8,6 трлн рублей, что на 29% выше относительно 2020 года. Это следует из прогноза Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленном в рамках 13-й недели российского интернета RIW 20/21.

Уточняется, что из 8,6 трлн рублей 7,8 трлн приходится электронную коммерцию (+30% по сравнению с прошлым годом), 440,7 млрд рублей - на маркетинг и рекламу (+26%), 179,4 млрд рублей - на инфраструктуру и связь (+18%), 151,7 млрд рублей - на цифровой контент (+23% в сравнению с 2020 годом).

В 2020 году вклад экономики Рунета в экономику России составил 6,7 трлн рублей.

Кроме того, в ассоциации привели данные компании Mediascope, согласно которым аудитория Рунета в 2021 году составила 100,2 млн человек, что составляет 81,9% населения страны.