Сбер представил свою первую умную медиаколонку "SberBox Time"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбер разработал новое умное устройство "SberBox Time" с функциями медиаколонки, ТВ-приставки и часов с музыкальным будильником. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбера.

"SberBox Time создан с учетом последних тенденций в области продуктового дизайна и сочетает в себе возможности сразу трех устройств - умной колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника", - указано в сообщении.

Медиаколонка поддерживает голосовое управление через виртуальных ассистентов "Салют". При этом, с помощью голосовых команд с девайса можно будет управлять устройствами умного дома Sber. Однако при необходимости микрофоны легко отключить.

"SberBox Time" может работать не только как умная, но и как классическая bluetooth-колонка, а также передавать звук в наушники или внешнюю аудиосистему.

Устройство также можно подключить к телевизору через HDMI-кабель, чтобы использовать как полноценный ТВ-медиацентр.

На старте "SberBox Time" будет представлен в черном и белом цветах, однако со временем цветовая палитра расширится.