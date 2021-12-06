СМИ: производители аккумуляторов в Китае могут повысить цены на 20% в 2022 году

ШАНХАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Ведущие производители аккумуляторов в Китае могут пойти на повышение цен примерно на 20% в 2022 году из-за роста стоимости цен на исходное сырье. Соответствующий прогноз публикует в понедельник шанхайский деловой портал Yicai Global со ссылкой на собственные источники в отрасли.

В числе компаний, которые планируют пойти на этот шаг, ресурс называет BYD, Great Power Energy & Technology, Gotion High-Tech, и Zhuoneng New Energy. Исключением, несмотря на свои возможности, не станет, вероятно, также крупнейший китайский производитель литий-ионных аккумуляторов компания Contemporary Amperex Technology.

"Компании, производящие аккумуляторные батареи, неизбежно повысят свои отпускные цены в следующем году", - приводит портал слова аналитика компании Shanghai Metals Market Мэй Ванцинь, которая связала это с сохраняющимися на высоком уровне ценами на материалы для литиевых аккумуляторов. Автопроизводители, указала она, скорее всего, примут это повышение, поскольку на волне роста спроса на электромобили производители стремятся обеспечить достаточный уровень предложения.

В текущем году, указывает портал, стоимость производства аккумуляторов в Китае выросла более чем на 50%. Таким образом прекратилась тенденция к снижению, которая наблюдалась последние несколько лет, однако большинство компаний все еще удерживают цены на прежнем уровне в соответствии с договоренностями начала года.

В то же время эксперты полагают, что рост цен будет ограниченным. При этом прогнозируется уменьшение дисбаланса между спросом и предложением на рынке, но некоторым компаниям придется решать проблему переизбытка предложения после расширения мощностей.