Объем онлайн-услуг Росреестра в Свердловской области вырос в шесть раз с 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем онлайн-услуг, которые оказывает управление Росреестра по Свердловской области жителям региона, с 2017 года увеличился более чем в шесть раз. Ежегодный прирост составляет около 10%, увеличение показателя ожидается и в следующем году, сообщил журналистам в понедельник руководитель управления Игорь Цыганаш.

"Мы получили такую статистику: 2017 год - 7% электронных от общего количества поступивших заявлений. В цифрах - 833 тыс. всего заявлений в 2017 году, 60 тыс. - в электронном виде. В 2018 году уже 13%, в 2019 году - 24%, в 2020 году - 33%, в текущем за 10 месяцев - 44%. Каждый год видим увеличение на 10-11%. В будущем году также будет увеличение", - сказал он.

Цыганаш добавил, что для управления приоритетен переход заявителей на электронные форматы с учетом требований по повышению производительности труда, в том числе государственными служащими. Это повышает качество оборота документов, упрощает его.

В качестве примера Цыганаш привел результаты проекта "Электронная ипотека за 1 день". За десять месяцев текущего года в электронном виде было подано 53% заявлений на получение ипотеки. "Процент достаточно высокий, он будет увеличиваться, потому что технологически процедура отработана, отработано взаимодействие в первую очередь с крупными банками", - сказал он.