Минфин: России необходимо создать собственный механизм торговли углеродными единицами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ склоняется в сторону разработки собственной системы торговли углеродными единицами в сопряжении с изучением опыта других стран. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов России Иван Чебесков.

"Большинство наших мировых торговых партнеров пошли по пути разработки собственной системы торговли углеродными единицами. Это такой глобальный механизм, который распределяет эти финансовые потоки в нужные проекты. Такого решения у нас еще не было принято. Но мы, скорее, склоняемся, как Минфин, в сторону того, что у нас тоже должен быть такой механизм, своя собственная система торгов углеродными единицами или система квотирования, которая будет перераспределяться и потом торговаться, в том числе на вторичном рынке", - сказал он, выступая на пленарной сессии Всероссийской конференции "ESG отчетность".

При этом выстраивание такой системы и создание условий для ее работы займет длительное время, считает Чебесков. "Мы видим по опыту Европы и по опыту Китая, что это занимает несколько лет, в лучшем случае", указал он.

Кроме того, по мнению главы департамента, после внедрения механизма торговли углеродами можно будет задуматься о мерах налогового и бюджетного стимулирования ESG-проектов со стороны государства.

"Пока по налоговым стимулам решения тоже нет. Мы не до конца понимаем, будет ли это эффективно. Рынок пока еще маленький", - резюмировал Чебесков.

Россия взяла на себя обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Как заявлял в начале ноября спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, при благоприятных обстоятельствах, среди которых снятие санкционного давления, страна может прийти к углеродной нейтральности и раньше этого срока.