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TUI по итогам года планирует превысить допандемийный показатель по количеству туристов

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральный туроператор TUI Россия планирует обслужить 1,8 млн туристов к концу 2021 года, что превысит аналогичный показатель компании в допандемийном 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

"TUI в этом году работали очень успешно, даже лучше, чем в допандемийный [год]. По количеству обслуженных туристов мы превысим показатели 2019 года. <…> Мы надеемся, что выйдем на уровень 1,8 млн, не меньше. У нас по итогам 2019 года было 1,6 млн. Мы планируем в этом году 1,8 млн, еще остался месяц", - сказал Сирченко.

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