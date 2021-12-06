Крупнейший в России лабораторный комплекс по "трудной" нефти создадут в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И Шпильмана, компания "Газпром нефть" и Сколковский институт науки и технологий заключили соглашение о создании инжинирингового центра для разработки и коммерциализации технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). Будет создан крупнейший лабораторный комплекс по "трудной" нефти в России, сообщается в понедельник на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. По данным региональных властей, объем добычи нефти в ХМАО по итогам 2020 года снизился почти на 11% - до 210,7 млн тонн. По итогам 2021 года в регионе ожидается добыча около 214 млн тонн нефти.

"Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, компания "Газпром нефть" и Сколковский институт науки и технологий заключили соглашение о создании инжинирингового центра для разработки и коммерциализации технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Реализация проекта позволит создать крупнейший лабораторный комплекс по "трудной" нефти в России для проведения исследований в этой области", - сказано в сообщении.

По данным департамента, будет создано совместное предприятие и инжиниринговый центр полного цикла на базе Нефтегазовой лаборатории Сколтеха и Центра исследования керна в Ханты-Мансийске. Подразделение станет площадкой для научно-технических экспериментов, развития технологий разведки и добычи "трудных" углеводородов, а также современных методов увеличения нефтеотдачи. Кроме того, центр займется разработкой решений в области производства, транспортировки и хранения водорода, технологий улавливания и хранения СО2. "Мы создаем инструмент для преодоления общеотраслевых вызовов, связанных с добычей "трудной" нефти. Параллельно мы решаем и важную задачу по привлечению и удержанию в Югре высококлассных специалистов", - приводятся в сообщении слова руководителя НАЦ РН им. В. И. Шпильмана Петра Стулова.

В свою очередь директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич сообщил, что проект по созданию инжинирингового центра для развития и коммерциализации перспективных решений для изучения и разработки трудноизвлекаемых запасов не имеет аналогов в России. Также сообщается, что на базе подразделения будет сосредоточено уникальное оборудование для изучения образцов пород трудноизвлекаемой и нетрадиционной нефти. Специалисты инжинирингового центра будут реализовывать проекты в области комплексного сопровождения петрофизического, геофизического и геологического моделирования, оптимизации бурения, заканчивания скважин и гидроразрыва пласта.