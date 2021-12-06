Кредитование сезонных полевых работ увеличилось на 22,5%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ с начала 2021 года увеличилось в России на 22,5% и, по данным на 1 декабря, достигло 746 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 1 декабря общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 746 млрд рублей, что на 22,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в материалах.

В частности, Россельхозбанком выдано 527,2 млрд рублей, Сбербанком - 218,8 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 608,9 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 448,9 млрд рублей, Сбербанка - 160 млрд рублей.