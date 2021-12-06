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Почти 9 тыс. сайтов в национальных доменах заподозрили в фишинге в 2021 году

Согласно прогнозам Координационного центра национального домена сети Интернет, число фишинговых доменов ".ru", ".рф" составит около 10 тыс. по итогам года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 9 тыс. сайтов в доменах ".ru" и ".рф" были заподозрены в фишинге в 2021 году. Об этом сообщил директор Координационного центра (КЦ) национального домена сети Интернет Андрей Воробьев на 13-й Неделе Российского Интернета - RIW 20/21.

"У нас уже на сегодняшний день почти 9 тыс. ресурсов, с которых было снято делегирование, поскольку выявлен фишинг", - отметил он.

Согласно прогнозам центра, число фишинговых доменов ".ru", ".рф" составит около 10 тыс. по итогам 2021 года.

Воробьев также спрогнозировал рост числа сайтов в домене ".ru."на 1,5%.

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