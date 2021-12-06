Более 1 тыс. социальных объектов Ставрополья подключили к интернету за три года

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. социально-значимых объектов Ставропольского края подключили к интернету за последние три года в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"За эти три года у нас было запланировано подключение к интернету 1 001 социально-значимого объекта. Ко всем из них проложена необходимая телекоммуникационная инфраструктура, а специалисты завершили пуско-наладочные работы для подачи трафика", - сообщил замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов, слова которого приводит пресс-служба.

В результате проведенной работы в 65 малых населенных пунктах Ставропольского края появилась техническая возможность обеспечения жителей и организаций, в том числе социально-значимых, широкополосным доступом к интернету.

Среди тех, кого обеспечили интернетом, 450 образовательных организаций края, 207 фельдшерско-акушерских пунктов, 112 учреждений культуры, 90 пожарных частей и пожарных постов региона, 120 органов местного самоуправления, а также 15 участковых пунктов полиции и 7 территориальных органов Росгвардии.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.