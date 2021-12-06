АЕБ: повышение утильсбора на электрокары негативно повлияет на развитие сегмента в России

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Повышение ставки утилизационного сбора, а также отмена нулевой ввозной пошлины на электромобили может негативно повлиять на развитие этого сегмента рынка в РФ, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам главы комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, в дополнение к негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию.

"Опубликованный проект постановления правительства предполагает почти девятикратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России" - отметил Штэрцель.