Греф считает, что ключевая ставка в РФ недостаточно высокая для начала борьбы с инфляцией

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка Центробанка России недостаточно высокая на данном этапе, поэтому необходимость борьбы с инфляцией пока отсутствует. Не исключено, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку, заявил в понедельник глава Сбербанка Герман Греф в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020".

"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Сбербанка, размер дальнейшего роста ставки сегодня предсказать невозможно. "Наши оценки - может до одного процентного пункта. Но насколько ставка пойдет дальше вверх, вопрос пока остается открытым", - отметил он.

Греф подчеркнул, что рост ключевой ставки будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции. "Она зависит не только от нашей страны, мы очень большую часть инфляции импортируем. И сегодня, наверное, никто не даст точный прогноз кривой инфляции следующего года", - пояснил он.

Глава Сбера добавил, что в 2022 году Центробанк может начать снижать ключевую ставку, если "наметится тренд на снижение". "Точно будет выведена ставка в положительный по отношению к текущей инфляции показатель. <...> Если это в пределах 9-9,5%, то я не вижу ничего страшного", - подчеркнул Греф.