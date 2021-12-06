"Россети ФСК ЕЭС" вложат 82 млн рублей в модернизацию крупнейшей в Бурятии подстанции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Россети ФСК ЕЭС" ("ФСК ЕЭС") начали на крупнейшей в Бурятии подстанции "Районная" модернизацию распределительного устройства (КРУ), стоимостью 82 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Взамен выработавших свой ресурс линейных ячеек смонтируют современные аналоги отечественного производства", - говорится в сообщении компании. Завершить работы планируется в 2022 году.

Всего предстоит установить 18 таких ячеек, от которых напрямую запитаны бытовые и промышленные потребители г. Улан-Удэ, в том числе Улан-Удэнская птицефабрика и Заудинский мелькомбинат. Распределительное устройство после модернизации будет оснащено вакуумными выключателями, устройствами релейной защиты, трансформатором напряжения, счетчиками электроэнергии, что "обеспечит высокую надежность и безопасность эксплуатации нового электрооборудования", отмечают в компании.

Подстанция 220 кВ "Районная" - самая мощная в Бурятии, она снабжает электроэнергией бытовых и промышленных потребителей Улан-Удэ и близлежащих районов. На энергообъекте установлено силовое трансформаторное оборудование общей мощностью 544 МВА. В числе крупнейших потребителей энергообъекта - Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.