Челябинские власти в два раза увеличат финансирование инициативного бюджетирования

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Финансирование инициативных проектов благоустройства, выдвигаемых жителями Челябинской области, планируется увеличить до 1,5 млрд рублей в 2022 году, то есть в два раза, по сравнению с первоначальным уровнем текущего года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель законодательного собрания региона Александр Лазарев.

"Предполагается с 2022 года увеличить срок рассмотрения инициативных проектов граждан с 30 до 45 календарных дней. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера средства на реализацию инициативных проектов в 2022 году планируется увеличить в два раза по сравнению с первоначальной суммой текущего года, до 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам Лазарева, кроме того, будет выполнена корректировка методики начисления баллов проектам, выдвинутым гражданами. Это позволит создать равные условия для жителей разных по численности населенных пунктов в пределах одного муниципального образования. В настоящий момент проекты благоустройства в больших населенных пунктах имеют больше шансов на реализацию, так как набирают больше баллов по итогам подсчета голосов жителей муниципального района. С нового года будет учитываться не только количество голосов, но и число тех, кто имел возможность проголосовать.

Инициативное бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. В июле 2020 года Госдума на пленарном заседании приняла соответствующий законопроект.