Роскосмос предложил не штрафовать предприятия за срыв поставок по ГОЗ из-за COVID-19

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роскосмос предложил отменить штрафы за срыв сроков по контрактам на поставку жидкостных ракетных двигателей, так как жидкого кислорода не хватает из-за необходимости его поставок в больницы для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается установить, что в сложившихся условиях при исполнении государственных контрактов <...> стороны вправе по достижении договоренности вносить в условия <...> изменения <...> без предъявления к поставщикам требований об уплате неустоек в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственным контрактам", - говорится в записке к проекту "Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода".

В документе поясняется, что дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности приводят к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году, их смещению на 2022 год, что создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Отмечается, что также следствием дефицита жидкого кислорода могут стать недополучение выручки организациями ракетно-космической промышленности, дефицит денежных средств, планируемых к получению по завершении работ и применение штрафных санкций со стороны заказчиков в отношении головных исполнителей и соисполнителей соответствующих государственных контрактов.

Передача кислорода больницам

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация "Роскосмос" в течение трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 265,9 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.